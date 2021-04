Esporte Wagner Lopes quer Vila Nova intenso nas semifinais do Goianão Treinador acredita que o time colorado precisa evoluir para fazer dois bons jogos e seguir em busca da quebra do jejum de título estadual

Feliz e até com momentos para brincadeiras, o técnico Wagner Lopes disse, seriamente, em coletiva depois da classificação às semifinais do Campeonato Goiano que deseja que o Vila Nova evolua para não ter oscilações na fase semifinal do Estadual. O Tigre venceu o Anápolis nesta sexta-feira (30) e confirmou sua vaga entre os quatro melhores da competição. “Fico feliz pela...