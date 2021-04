Esporte Wagner Lopes pede atenção e cuidado para Vila Nova avançar no Goianão Treinador acredita que o time colorado precisa evoluir em fundamentos e momentos do jogo para superar o Anápolis e confirmar vaga nas semifinais do Estadual

O técnico Wagner Lopes quer que o Vila Nova mostre evolução em campo, nesta sexta-feira (30), para superar o Anápolis novamente e confirmar vaga nas semifinais do Campeonato Goiano. O treinador entende que o elenco colorado pode melhorar em fundamentos e momentos do jogo. Em coletiva, nesta quinta (29), ele explicou alguns dos trabalhos que priorizou no Tigre. “Tem vários proc...