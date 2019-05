Esporte Wagner Lopes lamenta empate com Coritiba Técnico do Dragão salienta gosto amargo dos pontos desperdiçados no Antônio Accioly

O técnico Wagner Lopes lamentou o empate, 1 a 1, com o Coritiba no Estádio Antônio Accioly, nesta sexta-feira (3) em jogo válido pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador atleticano ressaltou o empenho de seus comandados, mas lembrou que a equipe cometeu alguns erros que custaram caro contra o Coritiba. "Foi um adversário duríssimo, que vai br...