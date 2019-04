Esporte Wagner Lopes lamenta chances perdidas e mira o Santos pela Copa Brasil Treinador acredita que o Atlético poderia ter vencido o clássico contra o Vila Nova, pelas semifinais do Goianão

O técnico Wagner Lopes lamentou as chances perdidas pelo Atlético, neste domingo (31), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Goiano contra o Vila Nova. Na opinião do comandante rubro-negro, o Dragão poderia ter tido mais calma para bater o rival no Estadual. “Depois da expulsão (do zagueiro Wesley Matos), poderíamos ter acelerado mais o jogo e infiltra...