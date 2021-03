Esporte Wagner Lopes inicia trabalho no Vila Nova nesta terça-feira (9)

O técnico Wagner Lopes será apresentado nesta terça-feira (9) e comandará o primeiro treino no Vila Nova. O treinador de 52 anos possui qualidades, de acordo com o time colorado, que foram importantes para a conclusão do acerto. O Tigre espera que o profissional contribua na recuperação da equipe e dê sequência à utilização das categorias de base no profissional.“Ele tem um perfil d...