Esporte Wagner Lopes faz rodeios sobre Jorginho e se mostra solidário a Maurício Barbieri Treinador escalou o meia Matheus na função do camisa 10. Atlético e Goiás decidem o título goiano, neste domingo (21)

Durante a semana de treinos, o técnico do Atlético, Wagner Lopes, praticamente definiu uma formação sem o meia Jorginho, principal jogador do time que se recupera de lesão no músculo adutor. Desde que saiu mancando e com dores do jogo em que o Dragão bateu o Goiás por 3 a 0, no domingo (14), Jorginho faz tratamento intensivo. Não é visto no campo. Tampouco algum dos t...