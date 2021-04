Esporte Wagner Lopes exalta papel de goleiro na vitória do Vila Nova Técnico colorado destaca importância da defesa de pênalti feita por Georgemy e elogia crescimento físico do elenco

O técnico Wagner Lopes conheceu sua terceira vitória em três jogos no comando do Vila Nova ao bater o Goianésia, por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (1º de abril). Para o treinador do Tigre, o goleiro Georgemy foi peça-chave no enredo da partida e elogiou o crescimento da equipe. O Vila Nova chegou à vitória com a conversão de uma cobrança de pênalti do atacante...