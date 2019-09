Esporte Wagner Lopes exalta campanha do Atlético, mas brinca: "queria estar na frente" Na coletiva, após o jogo contra o Figueirense, nesta sexta (27), o treinador atleticano se mostrou confiante e entusiasmado para buscar a liderança

Depois de vencer o Figueirense, atingir a marca de 10 jogos de invencibilidade e chegar aos 45 pontos na Série B, o técnico Wagner Lopes se apresentou bem-humorado na coletiva de imprensa. O treinador brincou ao dizer estar insatisfeito com a vice-liderança, pois queria a primeira colocação. Apesar do entusiasmo, o Atlético quer manter os pés no chão. “Eu não es...