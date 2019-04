Esporte Wagner Lopes enaltece time rubro-negro e lamenta atitude dos jogadores colorados Treinador do Dragão acusou atletas do Vila Nova de iniciarem confusão no Accioly e enalteceu vitória rubro-negra: "jogamos futebol"

O técnico Wagner Lopes enalteceu a vitória e classificação do Atlético diante do Vila Nova na tarde deste domingo (07), mas lamentou a postura dos jogadores colorados. Segundo o treinador, os atletas do Tigre iniciaram a confusão e, por causa disso, o Dragão não tem de temer punição e precisa comemorar a vitória. "Não, a vitória não fica escondida porque quem tomou ...