Esporte Wagner Lopes diz que vitória do Jaraguá foi merecida Treinador criticou a falta de concentração do elenco do Vila Nova, em derrota que custou a liderança do Grupo B para o time colorado

O técnico Wagner Lopes saiu na bronca com o elenco do Vila Nova, depois da derrota para o Jaraguá que custou a liderança do Grupo B para o time colorado, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Goiano. Na avaliação do treinador, o Tigre entrou em campo com nível de concentração baixo e isso resultou no revés, nesta quinta-feira (22), no Estádio Amintas de Fr...