Esporte Wagner Lopes diz que Alan Mineiro se arrependeu de cuspir em bandeira do Goiás Ato ocorreu nos acréscimos do 2º tempo do clássico com o Goiás. Meia será denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva local

Durante sua apresentação como novo técnico do Vila Nova, Wagner Lopes revelou que conversou com o meia Alan Mineiro sobre o episódio no qual o meia cuspiu em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás, durante clássico entre as equipes. O treinador disse que o jogador se arrependeu do ato e elogiou o comportamento do atleta. “Ele se arrependeu, é um cara t...