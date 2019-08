Esporte Wagner Lopes destaca disputa interna no Atlético Treinador rubro-negro vê concorrência saudável no elenco e usa meritocracia em suas decisões

O Atlético disputa na noite desta terça-feira (20), antepenúltimo jogo do 1º turno da Série B. O Dragão vai a Curitiba para enfrentar o Paraná, que não vence há cinco jogos - o time goiano busca pontuar para se manter no grupo dos quatro melhores (G4) da Série B. A partida será realizada no Estádio Durival de Brito, na Vila Capanema, na capital paranaense. O Dragão...