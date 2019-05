Esporte Wagner Lopes descarta meta de pontos até pausa para Copa América Treinador acredita que o Atlético precisa ter boas atuações para que os resultados positivos sejam conquistados pela equipe, independentemente do momento no calendário da Série B

O técnico Wagner Lopes não quer fazer meta de pontos até a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. O comandante do Atlético entende que o importante é que o Dragão tenha boas atuações em campo e conquiste os resultados, independentemente do momento do calendário. “Prefiro trabalhar dia a dia e buscar nosso melhor todos os dias. Falo para o...