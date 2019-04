Esporte Wagner Lopes comemora vitória, mas lamenta gols perdidos Apesar de triunfo sobre o Santos no Antônio Accioly (1 a 0), pela Copa do Brasil, técnico do Dragão avalia que time poderia ter vencido por "2 ou 3 a 0"

O técnico Wagner Lopes comemorou mais uma vitória no Antônio Accioly, a 8ª em 8 jogos na temporada. Jogando diante do Santos, o treinador do Atlético-GO ficou satisfeito com o 1 a 0, abrindo vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil. No entanto, o treinador avalia que o placar poderia ser um pouco mais elástico. "Fica um sentimento de que 2 ou 3 gols seria um placar mais j...