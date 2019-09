Esporte Wagner Lopes comemora desempenho e baixo número de erros do Atlético contra o Coxa Técnico do Dragão enalteceu espírito dos atletas da equipe, mas reforçou pedido por manutenção dos pés no chão na busca pelo acesso à elite

"Foi uma das melhores partidas que fizemos". Assim definiu o técnico do Atlético, Wagner Lopes, a exibição rubro-negra diante do Coritiba, na manhã deste domingo (8), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Em jogo válido pela 21ª rodada da Série B, o Dragão bateu o Coxa por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança da competição nacional. "Não só de leitura de jogo e toma...