Wagner Lopes chega ao Vila Nova com dois auxiliares

Apresentado no Vila Nova nesta terça-feira (9), o técnico Wagner Lopes chega ao clube com mais dois auxiliares. A estreia do trio será contra o Iporá, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, com data a ser definida. Junto com o treinador chegaram o auxiliar técnico Sandro Rosa e o preparador físico Alexandre Irineu. O trio trabalha junto desde 2018, mas a parceria entre...