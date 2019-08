Esporte Wagner Lopes celebra vitória sobre Oeste-SP e afasta desânimo no Atlético

Após oscilar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético voltou a mostrar força e venceu o Oeste-SP, nesta terça-feira (13), no Estádio Antônio Accioly. O técnico Wagner Lopes salientou a importância do resultado para a equipe e afastou qualquer clima de desânimo. "Tenho que saber dosar (as reações aos resultados), mas sou um cara muito otimista e posi...