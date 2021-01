Esporte "Vou pensar se saio ou se fico", diz Felipão após livrar Cruzeiro da Série C Se para a imprensa brasileira o treinador já deu indícios de que pode sair, para os jornalistas estrangeiros a história não muda muito

A indefinição sobre a presença de Luiz Felipe Scolari no comando técnico do Cruzeiro deve ser mantida até o fim da próxima semana, quando termina a Série B do Campeonato Brasileiro. Se para a imprensa brasileira o treinador já deu indícios de que pode sair, para os jornalistas estrangeiros a história não muda muito. Ao canal Win Sports, da Colômbia, o treinador admiti...