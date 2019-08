Esporte 'Vou dar a vida para ajudar', diz zagueiro em apresentação no Vila Nova Elivelton, de 27 anos, chega para incrementar plantel do Tigre para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

A manhã desta sexta-feira (2) foi de apresentação de reforço no Vila Nova para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Elivelton, de 27 anos, que já estava integrado ao elenco colorado desde o início da semana vestiu a camisa do Tigre diante da imprensa e concedeu entrevista coletiva. Vindo por empréstimo do Boavista-RJ, que disputou a Série D, até...