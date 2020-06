Esporte Votação do congelamento do Profut é adiada e redução da rescisão é retirada Não houve votação porque a redação final do projeto não foi entregue pelo relator Marcelo Aro (PP-MG)

A votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que previa o congelamento do Profut durante o período de calamidade pública, em função da crise do coronavírus, e que incluía artigos que permitiriam a redução em 50% do valor da cláusula compensatória dos jogadores, o acerto pago em rescisões contratuais unilaterais, foi adiada, após forte pressão de atletas e deputados d...