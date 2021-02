Esporte Vontade de reestruturar o Vasco pesou para Marcelo Cabo deixar o Atlético-GO Treinador pediu desculpas à torcida rubro-negra e contou que tinha o sonho de comandar o time carioca

O técnico Marcelo Cabo explicou, em coletiva após a conquista do título do Campeonato Goiano, que a vontade de ajudar na reestruturação do Vasco foi um dos fatores que pesaram em sua decisão de deixar o Atlético-GO. O treinador deixa a equipe goiana após a conquista do bicampeonato estadual, levando o Dragão à Sul-Americana e com a melhor campanha do clube na história...