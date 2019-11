Esporte 'Voltamos para nossa realidade', diz Ney Franco após goleada para o Santos

O técnico Ney Franco admitiu que o resultado negativo para o Santos neste sábado (9), uma goleada por 3 a 0, a segunda sofrida para o Peixe e a quinta no Brasileiro, coloca o Goiás em uma situação mais pé no chão na Série A do Brasileiro. “Com essa derrota, voltamos para nossa realidade, que é não cair para a 2ª Divisão”, avisou o treinador alviverde. O comandante es...