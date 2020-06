Esporte Volta Redonda derrota o Fluminense e complica a situação do Vasco na Taça Rio Tricolor foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0, pela quarta rodada, e não conseguiu a classificação antecipada às semifinais

Deu tudo errado para o Fluminense na sua retomada pelo Campeonato Carioca após a paralisação de mais de três meses provocada pela pandemia do novo coronavírus. E também para o Vasco, agora em situação complicada na Taça Rio, o segundo turno do Estadual. Em pleno estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o time tricolor foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0, pela q...