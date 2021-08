Depois da primeira reunião entre clubes goianos e autoridades municipais para debater a retomada das torcidas aos estádios goianos, será avaliada a possibilidade de retorno dos torcedores às praças esportivas a partir de outubro. A retomada será determinada pela CBF, mas com aval de autoridades municipais. Em Goiânia, um estudo será produzido sobre o tema.

A informação foi divulgada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta, após a reunião realizada na sexta-feira (6), para debater o retorno do público aos jogos em Goiânia. Participaram o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, além de representantes de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, e das secretarias de esportes e cultura do município.

“Acho que é o momento de começar a se pensar (na volta das torcidas), trazer aos poucos, de acordo com o que for acontecendo. Acredito que em outubro ou novembro vamos estar com o torcedor presente no estádio. Com a festa que sempre fizemos, acho que o momento é adequado (em Goiânia). Estamos com 30% da população vacinada. Isso dá força para a possibilidade de retorno do torcedor”, contou André Pitta.

A reunião no Paço Municipal definiu que um estudo será produzido pela secretaria municipal de saúde e o assunto será debatido nos encontros semanais do Centro de Operações de Emergências (COE).

“Foi uma primeira reunião, que definiu que será feito um estudo para tratar sobre a liberação, quantidade de público, possibilidade de volta aos estádios. Hoje (sexta-feira), foi uma reunião preliminar e esses estudos serão feitos para, no tempo certo e adequado, poder pensar no retorno do público”, disse o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso.

Representantes dos clubes goianos saíram satisfeitos do encontro. O único a sugerir tópicos para constar em um possível protocolo foi o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo.

“A minha sugestão é de que vacinados com a segunda dose sejam liderados, aqueles que tenham contraído a doença em até seis meses, como é aplicado no protocolo com jogadores de futebol, ou que não tenha nenhum tipo dessas situações, mas que apresente um teste, nem que seja o rápido. Mas seria até contra a lógica porque não existe teste para entrar em bar ou shopping”, finalizou o dirigente colorado.

“Acho que debate é importante, isso nos deixará de stand-by para quando voltar estarmos preparados. Quando falar que vai voltar, estaremos prontos”, disse o diretor administrativo do Atlético-GO, Marcos Egídio. “O primeiro passo foi dado. O Goiás é totalmente favorável à volta do público. São quase dois anos sem nosso torcedor, uma fonte de renda fundamental. Sempre lembrando que a volta terá de ser com segurança. A (secretaria de) Saúde vai definir os protocolos para dar segurança. Nós queremos debater para colocar o nosso torcedor no estádio”, comentou o vice-presidente do Goiás, Eduardo Júnior.