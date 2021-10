Esporte Volta do público na Argentina tem River x Boca e um governo em baixa Cada estádio poderá receber no máximo 50% de sua capacidade. Para que consigam o acesso, os torcedores maiores de 18 anos precisarão apresentar um registro de vacinação completo contra a Covid-19

Neste domingo (3), ao girarem as catracas do Monumental de Nuñez, torcedores do River Plate (ARG) terão deixado para trás 582 dias de espera para voltar a pisar em um estádio e assistir in loco ao clube do coração. Não bastasse a ocasião já especial para os frequentadores da arquibancada, o time terá pela frente o seu maior rival. A equipe do técnico Marcelo Gallar...