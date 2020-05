Esporte Volta do Alemão: vitória do líder, sem torcida e até não cumprimento de protocolo do gol Partidas realizadas até agora serviram como alívio para as autoridades do país porque transcorreram sem incidentes sérios

Com estádio cheio ou vazio, o Bayern de Munique continua a vencer na Alemanha. Na sua primeira partida na volta do campeonato nacional, a equipe derrotou, neste domingo (17), o Union Berlin por 2 a 0, fora de casa, e manteve a liderança.Os gols foram marcados pelo polonês Lewandowski e pelo francês Pavard. Com o resultado, o Bayern chegou aos 58 pontos e abriu quatr...