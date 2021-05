Esporte Volta de Daniel Alves premia bom momento, mas escancara carência na seleção Rendimento satisfatório em sua posição de origem (ala direita) parece ter recolocado o veterano na rota para a próxima Copa, na qual terá 39 anos

Desde que chegou ao São Paulo, em agosto de 2019, Daniel Alves não esconde de ninguém o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Mas a atuação como meio-campista no clube parecia distanciar o jogador de 38 anos do sonho de participar de mais um Mundial. O próprio técnico da seleção brasileira, Tite, o havia deixado de fora das últimas convocações. Recentemente, com a chega...