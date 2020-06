Saudades da Fórmula 1? Ela está prestes a acabar. Em menos de um mês, Spielberg, na Áustria, receberá a primeira etapa da 71ª edição da principal categoria do automobilismo mundial. Tradicionalmente, a Austrália abre a temporada, mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, o calendário precisou ser alterado. Com novidades, oito grande prêmios (GPs) estão confirmados (confira na arte), mas a principal pergunta segue: como será a F1 em 2020?

Para pilotos e analistas, a emoção será a mesma. “Em relação à competitividade, acredito que todos voltarão seguindo os critérios para que não seja perdida e a segurança se torne referência para outras categorias de automobilismo pelo mundo”, comentou Ricardo Zonta, que foi um dos 31 pilotos brasileiros que competiram na F1 ao longo dos 70 anos da categoria.

É possível, porém, que alguns pilotos apresentem dificuldades no retorno da competição. Assim como vários esportes pelo mundo, todas atividades foram paralisadas na F1. Então, treinos não foram realizados desde os testes de pré-temporada em Barcelona, em fevereiro.

“Correr é muito diferente de treinar porque tem as disputas de freadas, a pressão, as decisões rápidas e erros que não podem ser recuperados. Imagine agora, que estão tanto tempo longe dos carros de corrida. Isso vai variar de piloto para piloto. Certamente haverá alguém que não sentirá nada. Outros estarão bem fora do ritmo”, comentou Lucas Di Grassi, que competiu em 2010 na categoria pela extinta Virgin Racing.

Para evitar que o impacto seja grande, pilotos se viram como podem durante a paralisação das atividades. O recurso mais utilizado é o simulador. “Todos procuram usar para não perder a competitividade. A categoria é extremamente competitiva. Se você não focar e retornar atrás dos outros pilotos, será muito complicado recuperar”, salientou Ricardo Zonta.

Recordes devem continuar na F1. A temporada 2020, por exemplo, seria a com mais corridas na história: 22. Agora, a marca pode ser de uma das edições com menor número de etapas. A intenção da organização é de realizar pelo menos 15 corridas, algo que não ocorre desde 1983.

Esse número de GPs é o mínimo para que o aspecto comercial não sofra alterações. O regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) prevê a disputa de 15 etapas para pagamento integral por meio de patrocinadores e dos direitos de transmissão.

“A Mercedes e o Hamilton seguem favoritos, o inglês na busca pelo heptacampeonato. A Red Bull deve vir forte, o começo é com prova dupla na Áustria e, na sequência, a Hungria, onde o Verstappen andou muito no ano passado. A Red Bull deve chegar próxima da Mercedes, enquanto a Ferrari é a incógnita. Terá de lidar com a encrenca interna, já que o Vettel não continua e o Leclerc foi oficializado como piloto número 1”, prevê o jornalista Rafael Lopes, autor do blog Voando Baixo e comentarista de automobilismo dos canais Globo.

Outro detalhe no regulamento é a obrigação de corridas em pelo menos três continentes. Ásia e Américas vão ter GPs confirmados ao longo do ano. Brasil, México, Estados Unidos, China, Rússia, Bahrein e Abu Dabi são opções, mas certamente, entre elas, vão ocorrer cancelamentos, já que outros países na Europa foram contactados. “A equipe mais bem preparada consegue cumprir melhor um calendário longo. Um problema sério na F1 é a diferença dos orçamentos entre os principais times e os menores. Se você tem mais dinheiro e recursos, tem capacidade maior de ter sucesso em um número também maior de corridas. Agora, se tivermos somente dez corridas, por exemplo, provavelmente os orçamentos serão reduzidos”, disse Lucas Di Grassi, que acredita que a redução de etapas pode gerar um equilíbrio.

O retorno da F1 será marcado pelo controle rígido da saúde de todos os envolvidos com a realização de uma etapa. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 farão etapas com a categoria principal. Não haverá público nos GPs, quem for autorizado a viajar para corridas passará por testes do novo coronavírus, o evento receberá o mínimo de pessoas e medidas de distanciamento serão obrigatórias nos autódromos.

Circuito vazio, concentração já

No futebol, a torcida é conhecida como o 12º jogador. Na Fórmula 1, o público também ajuda, sobretudo no aspecto psicológico, que influencia na motivação do piloto. Torcedores, no entanto, não estarão presentes no retorno da categoria por causa da pandemia da Covid-19. Não há previsão de eventos realizados com público.

“O piloto tem de ter concentração faça chuva ou sol, com ou sem torcida. Se o piloto for fraco nesse quesito, nunca será um grande piloto. Mas é inegável que você se sente mais motivado sabendo que tem uma arquibancada cheia de gente torcendo e vibrando com as brigas na pista”, comentou o piloto Lucas Di Grassi.

Organizadores das provas no México e no Brasil já manifestaram a intenção de realizar as corridas com a presença de torcedores, mas elas não foram confirmadas no calendário. Se ocorrerem, será na parte final do calendário.

Uma novidade da temporada 2020 será a realização de “corridas duplas”, não de forma seguida, mas no mesmo circuito em finais de semanas diferentes. “Variações climáticas, o vento, tudo isso pode mudar o desempenho de um piloto. O acerto do carro pode acabar sendo diferente de um domingo para o outro, o encaixe precisa ser legal para que o carro mantenha o bom desempenho (no mesmo circuito). Para o piloto, não faz diferença”, opinou o comentarista Rafael Lopes, sobre vantagem para escuderias em competir no mesmo local em etapas consecutivas.

Brasil

A Fórmula 1 não conta com a participação de um piloto brasileiro desde a temporada 2017, quando Felipe Massa competiu pela Williams. Até o momento quem está mais perto de ser o próximo piloto do Brasil na principal categoria do automobilismo é o mineiro Sérgio Sette Câmara.

Sette Câmara foi anunciado no início do ano como piloto reserva da equipe britânica Red Bull Racing. A escuderia, porém, possui dois times no grid da F1, ou seja, quatro carros - o brasileiro também é piloto de testes na Alpha Tauri.

Sette Câmara retorna à Red Bull Racing, pela qual fez parte do programa de jovens em 2016. O competidor possui contrato aberto, o que significa que cabe à equipe decidir de quantos treinos o brasileiro vai participar e se chegará a competir em provas.

Para convencer os chefes da escuderia, o piloto poderá mostrar sua performance em simuladores e na B-MAX Racing, equipe da empresa britânica na Super Fórmula, principal categoria do automobilismo no Japão.