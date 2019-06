Esporte Volta Ciclística de Goiás terá largada nesta quarta-feira (5) Competição distribuirá R$ 10 mil em premiação e será realizada até o domingo (9)

Com previsão de 85 inscritos na abertura da competição, a 16ª Volta Ciclística de Goiás começará nesta quarta-feira (5), com provas disputadas na turística cidade de Caldas Novas e arredores. A competição terá atletas de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que brigarão pelo título nas sete etapas do torneio, que terminará no domingo (9), com a...