Esporte Volpi vê São Paulo com 'novo espírito' após chegadas de Daniel Alves e Juanfran

O elenco do São Paulo está mais motivado para buscar o título do Campeonato Brasileiro. Não apenas pela sequência de três vitórias e um empate após a parada para a Copa América. Na visão de Tiago Volpi, um dos líderes do grupo, as chegadas de Daniel Alves e Juanfran deram "um novo espírito" para o time. Em entrevista exclusiva ao Estado, o goleiro de 28 anos contou co...