Esporte Volpi admite falha e vê São Paulo posto à prova na Libertadores O goleiro ponderou, no entanto, que o erro ficou para trás e já mirou se superar diante do River Plate nesta quinta (17)

Na véspera da reestreia do São Paulo na Libertadores, o goleiro Tiago Volpí voltou a falar com a imprensa, pela primeira vez desde o clássico com o Santos no sábado (12), em que falhou ao sofrer o segundo gol do rival, segundo ele próprio admitiu. "Assumo a responsabilidade porque era uma bola defensável, mas não executei a defesa. O erro foi meu pelo gol, não pe...