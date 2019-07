Esporte Volante se prepara para reestrear pelo Atlético contra o Vasco Última atuação de André Castro num jogo oficial pelo Atlético foi em 3 de dezembro de 2017, contra o Fluminense, pela Série A

Uma das contratações do Atlético para a sequência da Série B é o volante André Castro, de 27 anos. Ele retornou ao clube antes da parada para a Copa América e, surpreendentemente, está ganhando a disputa de posição com o capitão Pedro Bambu, que levantou a taça de campeão do Estadual pelo Dragão. André Castro, que esteve no Atlético na Série A de 2017, ...