Esporte Volante Sandro chega para pré-temporada no Goiás Jogador se apresentará à equipe de Ney Franco, nesta segunda-feira (20). Dos nove contratados, falta o meia Ignacio Jara para se juntar ao elenco

Nesta segunda-feira (20), o volante Sandro, ex-Tottenham/ING e Genoa/ITA, iniciará as atividades com o elenco esmeraldino. O jogador se juntará aos demais atletas doze dias após o início da pré-temporada do Goiás. O clube iniciou a preparação para a temporada no dia 8 de janeiro. De olho nas competições oficiais, que começam nesta quinta-feira (23), Ney Franco não te...