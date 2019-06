Esporte Volante rescinde contrato com o Goiás e vai para o futebol português João Afonso disputou apenas cinco jogos em 2019, todos pelo Campeonato Goiano

A passagem do volante João Afonso pelo Goiás chegou ao fim. O jogador rescindiu contrato com o clube nesta segunda-feira (3) e vai para o futebol de Portugal - Gil Vicente é o provável clube. A rescisão foi amigável entre as partes. João Afonso, de 24 anos, chegou à Serrinha no início do ano passado e participou, de forma apagada, do acesso do time à Série A do C...