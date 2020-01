Esporte Volante projeta melhor ano da carreira no Atlético Marlon Freitas chega para reforçar Dragão no meio campo e quer buscar bicampeonato goiano para o clube

Recém-chegado no Atlético, o volante Marlon Freitas, de 24 anos, projeto melhor ano da carreira no clube. Com passagem pelo Botafogo-SP, em 2018, o jogador comemorou a atuação na equipe de Ribeirão Preto. Em 38 jogos no Campeonato Brasileiro Série B, o atleta atuou em 37. “Tive passagem boa no Botafogo-SP, foi um dos melhores anos para mim. Estou profetizando que 20...