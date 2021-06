Esporte Volante prevê Goiás mais entrosado nas próximas rodadas da Série B Após estreia pelo time esmeraldino, Rezende vê elenco alviverde unido e em busca de evolução dentro da competição nacional

Apresentado oficialmente como reforço do Goiás, o volante Rezende acredita que o time do Goiás atuará de forma mais entrosada a partir das próximas duas rodadas da Série B do Brasileiro. O início da competição nacional tem sido marcado por estreias no time goiano, foram 12 reforços para a disputa do campeonato. “Quando cheguei aqui me deparei com um grupo muito unido, ...