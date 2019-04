Esporte Volante "pé de ferro" vive experiência nova no Tigre Jogador com característica de marcação, Joseph chega para o Tigre após boa passagem pelo Resende-RJ, para disputar primeira Série B de sua carreira

Eliminado do Campeonato Goiano, o elenco do Vila Nova se reapresentou na tarde desta quarta-feira (10), e já foca no restante da temporada, em que ainda disputa a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Para essas competições, o Tigre vai contar com o volante Joseph, que foi apresentado oficialmente. Revelado pelo São Gonçalo-RJ, time de sua cidade natal,...