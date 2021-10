Esporte Volante ou meia? Arthur Rezende celebra momento pelo Vila Nova Jogador tem se destacado com passes, assistências e define bom momento a modelo de jogo utilizado pelo técnico Higo Magalhães

Um dos jogadores com mais assistências na temporada do Vila Nova, Arthur Rezende creditou o bom momento que vive no time colorado ao modelo de jogo utilizado pelo técnico Higo Magalhães. Desde que o treinador voltou ao comando da equipe na 21ª rodada, optou por escalar a equipe com três volantes no meio-campo. Neste formato, Arthur Rezende e Dudu possuem funções de ...