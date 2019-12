Esporte Volante não renova com o Atletico-GO e deve ir para o CRB Pedro Bambu conquistou, em 2019, seu segundo acesso pelo Dragão

O volante Pedro Bambu não ficará no Atlético-GO para a próxima temporada. O jogador de 32 anos deve acertar com o CRB para disputar a Série B em 2020. Bambu participou dos dois últimos acessos de Atlético à Série A - em 2016, com o título da Série B. Em 2019 e 2014, também foi campeão goiano pelo clube. É um dos jogadores mais identificados com o rubro-negro. Dos jogadores d...