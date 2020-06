Esporte Volante Jean, do Cruzeiro, é o quarto caso de covid-19 no futebol mineiro Jogador foi afastado das atividades, não participou do treinamento desta quarta-feira e está em isolamento social em sua residência

O volante Jean, do Cruzeiro, é o quarto jogador do futebol mineiro a testar positivo para a covid-19. Em nota oficial, o clube confirmou a situação de saúde do seu atleta, de 33 anos. O elenco será submetido a novos exames na semana que vem. Jean, ex-São Paulo e Palmeiras, está assintomático, foi afastado das atividades, não participou do treinamento desta quarta...