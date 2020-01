Esporte Volante Francesco volta ao Vila e define sentimento como ‘sem explicação’ Jogador fez parte da campanha de acesso à Série B, em 2015. Goleiro Wallace, zagueiro Adalberto e meia Pablo também foram apresentados no clube, nesta terça-feira (21)

O volante Francesco, que fez parte da campanha de acesso do Vila Nova à Série B, em 2015, foi apresentado, nesta terça-feira (21), no Tigre. O jogador chega com contrato de um ano para disputa do Estadual e da Série C. O sentimento de voltar a compor a equipe foi definido pelo atleta. “É uma sensação que não tem explicação, vestir esse manto novamente. Para fazer ...