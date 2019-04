Esporte Volante festeja fase de capitão no Dragão Pedro Bambu passa de operário à liderança no time, ergue taça de campeão e busca nova meta na Série B

No início da caminhada do Atlético no Brasileiro, a vitória por 3 a 1 sobre o São Bento, fora de casa, Pedro Bambu se igualou ao goleiro Márcio como jogador de maior número de atuações pelo clube na Série B. Cada um deles fez 146 jogos, mas o volante maranhense ultrapassará o goleiro nos próximos jogos da Segundona. É o segundo momento importante para o atleta na sem...