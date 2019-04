Esporte Volante está de saída do Atlético Carlos Jatobá, de 23 anos, teve poucas oportunidades com o técnico Wagner Lopes

Sem ter atuações convincentes no Atlético, o volante Carlos Jatobá, de 23 anos, está acertando a saída do clube. Na tarde desta sexta-feira (12), Jatobá não treinou, o que indica que não vai mais continuar no Dragão. O presidente do Atlético, Adson Batista, informou que ainda não houve acerto para a saída do atleta. Carlos Jatobá veio do Sporting (Portugal), é...