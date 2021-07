O volante Dudu disse que o atual elenco do Vila Nova tem abraçado o técnico Higo Magalhães, escolhido pela diretoria colorada para comandar a equipe depois da saída de Wagner Lopes. O treinador interino tem ganhado a confiança no clube, que ele já atua como auxiliar-técnico na comissão permanente.

“O Higo (Magalhães) é um cara que sempre esteve conosco, que conhece muito bem todas as peças (jogadores). É um cara que merece a oportunidade que está recebendo, nós temos procurado assimilar as ideias dele da melhor maneira possível para fazer o que ele pede na tentativa de conseguir resultados”, comentou o volante, que vai reencontrar um dos seus ex-clubes.

Dudu jogou pelo Remo, em 2018. Não recebeu muitas oportunidades, foram três partidas, todas saindo do banco de reservas. “Foi um ano bem difícil para o clube, mas conseguimos evitar o rebaixamento à Série D e garantir a permanência (na Série C). A gente sabe das dificuldades que é jogar aqui, da qualidade que tem a equipe do Remo. Temos que encontrar um modo de aproveitar da fase deles, fazer um grande jogo e sair com a vitória”, salientou o jogador, que soma 52 jogos e 2 gols marcados pela equipe goiana nesta passagem pelo Vila Nova.

“Estamos trabalhando para marcar gols, eu também. Como jogo um pouco distante (da área), procuro arriscar de média e longa distância para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Quem fizer os gols, vai ajudar o Vila a ganhar”, comentou o atleta sobre a cobrança no setor ofensivo do clube colorado.