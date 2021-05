Esporte Volante emprestado ao Goiás é regularizado e clube anuncia contratação Jogador está no pacote de reforços que o alviverde recebe esta semana. Atacante Alef Manga foi apresentado na terça (11)

O volante Caio Vinícius, de 22 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (12) pelo Goiás como contratação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega por empréstimo do Fluminense e fica no alviverde até o fim da temporada. Caio Vinícius passou pelo Atlético-GO em 2020 e fez apenas oito jogos antes da paralisação do futebol por causa da pandem...