Yuri foi um dos últimos jogadores contratados pelo Vila Nova para a sequência da temporada. Desde que chegou, assumiu a titularidade no meio colorado e o Tigre passou a atuar com três volantes: Dudu e Pablo completam o trio. Os dois ex-meias, que foram ‘recuados’ no setor receberam elogios do companheiro mais velho.

O volante de 31 anos contou, durante coletiva nesta segunda-feira (28), que às vezes precisa dar uns puxões de orelhas em Pablo, 21, e Dudu, 23, durante as partidas. “Por serem mais jovens, querem sempre jogar bem, dar um passe a mais, avançar um pouco a mais, e nesse momento precisamos fazer um jogo mais sólido e certo. Jogar bem é jogar certo, mas eles estão indo muito bem. Não é à toa que estão no Vila e foram titulares durante a Série C”, comentou Yuri, que elogiou os companheiro.

“Eles praticamente arrumaram o meio do Vila, é muito fácil jogar com eles. Conseguem desempenhar mais de uma função no jogo, são jogadores modernos. O Dudu tem muita força para chegar na frente, o Pablo gosta de jogar com a bola nos pés. São jogadores que estão trazendo frutos para o Vila”, salientou Yuri, que foi titular em quatro jogos pelo Tigre.

O Vila Nova adota o discurso de que os dois próximos jogos da equipe na 2ª fase da Série C podem encaminhar o acesso à Série B 2021. O time colorado encara o Brusque e o Santa Cruz, em casa, na 4ª e 5ª rodadas do Grupo C. Diferente do que ocorreu nas últimas duas partidas, justamente contra os próximos adversários, o Tigre não terá o desgaste de viagens.

“Não vamos precisar se deslocar dois dias antes, não vamos ter esse desgaste. Mas não podemos nos empolgar com os últimos dois jogos, temos de ter os pés no chão, no meio tem uma data festiva então temos que nos policiar bastante. Vamos procurar o que fizemos de bom contra o Brusque, neutralizar a bola longa com saída do goleiro e o contra-ataque deles. Não podemos ser hipócritas e mesquinho de falar que não vamos jogar para ganhar”, frisou Yuri.

Para o jogador, o empate sem gols com o Brusque no último sábado (26), teve gosto de frustração. “Esse é o nosso sentimento, mescla de frustração com tranquilidade pelo ponto conquistado. Poderíamos ter saído com a vitória e ficado mais próximos do objetivo final. É preciso respeitar o Brusque, que apesar de dez jogos sem ganhar, não perdeu no quadrangular. É uma equipe que joga junto há muito tempo, conheço bem a região, o treinador (Jerson Testoni). A gente tem que sair frustrado, porque poderia ter matado o jogo, mas o ponto conquistado foi bom e teremos o confronto direto aqui no OBA”, analisou o volante.

Vila Nova e Brusque voltam a se enfrentar no sábado (2), às 17 horas, no OBA. O duelo é válido pela 4ª rodada da 2ª fase da Série C. O Tigre é o 2º colocado da chave com 4 pontos, já o Quadricolor aparece na 4ª posição com 3 pontos.