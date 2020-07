Esporte Volante do Vila Nova valoriza aprendizado após jogo-treino com Atlético Bambu lamentou o revés, por 3 a 0, no teste diante do rival goiano, mas projeta evolução com correções a serem realizadas pelo técnico Bolívar

O elenco do Vila Nova valorizou o aprendizado conquistado no jogo-treino de sábado (25), contra o Atlético. A derrota por 3 a 0 foi lamentada, mas o teste contra uma equipe de Série A serviu para o Tigre observar correções a serem realizadas. Para o volante Pedro Bambu, o time colorado precisa evoluir para iniciar bem a disputa da Série C. “É uma experiência que a gente...