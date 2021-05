Esporte Volante do Vila Nova sobre final do Goianão: 'decisão nunca tem favorito' Arthur refutou favoritismo do Tigre diante do Grêmio Anápolis. Jogador buscar terceiro título do Estadual

Para o volante Arthur, do Vila Nova, "decisão nunca tem favorito". O jogador de 27 anos refutou o favoritismo do Tigre na final do Campeonato Goiano contra o Grêmio Anápolis, que chega à decisão pela primeira vez na história. Arthur, que tem duas conquistas do Goianão pelo Goiás, agora vive realidade diferente. É titular absoluto, foi contratado com a experiência de S...