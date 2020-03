Esporte Volante do Vila Nova sobre fase complicada: ‘é difícil até dormir’ Liel admite cobranças internas sobre desempenho da equipe, que está fora da faixa de classificação do Estadual

O clima de pressão segue no Vila Nova. O volante Liel admite insatisfação com o desempenho e a falta de resultados da equipe, que está na décima posição, com nove pontos após nove rodadas. “A gente vinha de dois jogos muito bons, sendo reconhecidos até por vocês (imprensa), mas infelizmente fomos derrotados com uma atuação ruim (no sábado). Temos de trabalhar e foca...