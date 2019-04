Esporte Volante do Vila Nova quer título do Goiano para “coroar belo trabalho” Reserva, Araújo espera vitória do Tigre contra o Atlético para encerrar sequência de vitórias do rival em casa e avançar no Estadual

O Vila Nova terá que quebrar a sequência de nove vitórias do Atlético, no Estádio Antônio Accioly, se quiser, no tempo regulamentar, avançar à final do Campeonato Goiano. Se o duelo deste domingo (7) terminar empatado, a decisão de quem encara o Goiás na final do Goianão será definida nos pênaltis. “Estamos trabalhando forte para fazer uma bela partida lá na cas...